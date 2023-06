Les grandes ambitions du PTB pour les élections communales de 2024

Ce week-end, Alexander De Croo a convoqué un conseil des ministres spécial pour plancher sur le dossier de la réforme fiscale.

Au menu, notamment, un projet de modification des taux de TVA pour financer une réforme de la fiscalité sur le travail. Excepté les fruits et légumes qui passeraient à 0% de TVA, d’autres biens alimentaires passeraient de 6 à 9%. "Ce n’est pas possible d’avoir une réforme fiscale où on va d’un côté peut-être diminuer les charges fiscales et de l’autre côté on va le payer dans les caddies par des taxes à la consommation", dénonce Sofie Merckx.

La députée PTB dit, au nom de son parti, attendre une réforme fiscale pour "mettre fin au fait que la Belgique est un enfer fiscal pour les travailleurs, taxés rapidement et, pour les vrais riches, vraiment un paradis fiscal".

"Ce qu’il faut, c’est vraiment regarder les épaules les plus larges. On parle des gros patrimoines, on parle de notre taxe des millionnaires, par exemple", avance Sofie Merckx. "Aujourd’hui, il y a 37 milliardaires dans ce pays et ces gens-là ne payent pas de taxes sur leur patrimoine", dénonce-t-elle.

Du côté du PS et d’Ecolo, on propose aussi une taxation qui viserait les gros patrimoines. "C’est vrai, le PS demande de taxer les riches", reconnaît Sofie Merckx. "Mais quand est-ce qu’ils ont fait une question de gouvernement de cela ? Je parle ici d’en faire une question pour entrer au gouvernement ou en faire une vraie discussion au gouvernement", demande Sofie Merckx.

A quelques heures du kern consacré à la réforme fiscale, la députée PTB s’interroge. "Est-ce que ce samedi au kern, Monsieur Dermagne ou Madame Lalieux vont dire à Monsieur De Croo, écoutez, on va taxer les riches, sinon c’est basta ?".