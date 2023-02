Les Grammy Awards récompensent à nouveau Renée Fleming mais aussi Yannick Nézet-Séguin

Dans la catégorie du "meilleur enregistrement d’opéra", les vainqueurs sont l’Orchestre et le Chœur du Metropolitan Opera de New York sous la direction de Yannick Nézet-Séguin pour l’opéra en trois actes Fire Shut Up In My Bones de Terence Blanchard, créé en 2019 au Théâtre Saint Louis et à l’affiche durant la saison 2021-2022 du Metropolitan.