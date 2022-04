Les Grammy Awards : hommage à Taylor Hawkins et apparition de Volodymyr Zelensky

Hier à Las Vegas se tenait la 64e édition de remises des Grammy Awards. Les Foo Fighters, qui avaient annoncé qu’ils n’assisteraient pas à la cérémonie à la suite de la disparition de leur batteur Taylor Hawkins, ont reçu 3 Grammy Awards.

Un premier dans la catégorie "Meilleur album de rock" pour Medicine at Midnight, "Meilleure performance rock" pour le titre qui ouvre l’album "Making a Fire" et "Meilleur titre rock" pour un autre extrait de l’album, "Waiting On A War".

En l’absence du groupe, un montage vidéo mettant en avant le talent du batteur défunt a été diffusé au son du classique du groupe "My Hero". Durant l’événement, la star de la pop Billie Eilish, a porté un t-shirt à l’effigie du batteur disparu.

D’autre part, avant une prestation remarquée de John Legend en compagnie de musiciens ukrainiens, le président Zelensky, est apparu sur les écrans pour un message adressé aux artistes présents et à l’ensemble de l’industrie musicale. Durant son discours, le chef de l’Etat ukrainien a notamment précisé :