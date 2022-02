Les grainothèques, le bon plan pour les amoureux de jardinage et de biodiversité

La grainothèque offre donc la possibilité aux citoyen.ne.s de se lancer et/ou se perfectionner dans la culture de semences. Mais il est important de souligner que ce concept va bien au-delà du simple échange de semences et de savoirs horticoles.

"Les grainothèques favorisent aussi l’ouverture, les rencontres et les échanges entre individus d’âges et de milieux différents", nous explique Mickael. "Parce que comme toutes les expériences de troc, elles permettent de créer du lien social entre les habitants. En plus de ça, elles offrent une alternative à l’achat de graines industrielles et aident à la préservation de notre patrimoine semencier local, et donc au maintien de la biodiversité et à la protection de l’environnement".