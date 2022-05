Les graines germées : de nombreux bienfaits pour votre santé !

Est-ce accessible à tous ?

Ce n’est pas hors de prix parce qu’on n’en consomme pas des quantités très importantes mais il est vrai qu’au kilo, c’est assez cher.

C’est cependant assez facile à faire soi-même si vous avez un petit germoir que l’on trouve facilement en magasin bio. C’est très facile, ce sont des graines à germer, que vous achetez (des graines de radis, de poireau, de cresson, de fenouil, d’alfalfa…) et que vous arrosez, et qui vont pousser sur un germoir. Ou alors vous avez des pots, car on peut faire germer des céréales aussi (par exemple : l’orge, l’avoine, le seigle), et même des légumineuses comme des lentilles ou des pois chiches.