Les graines de lin : un ingrédient à ajouter dans son alimentation pour une meilleure santé !

Les graines de lin : des graines miraculeuses ?

Les études démontrent que les graines de lin ont des bienfaits pour les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour le diabète (en régulant la glycémie), grâce aux fibres, aux antioxydants et aux oméga-3. Mais également sur les cancers, notamment celui du sein, grâce aux phyto œstrogènes protecteurs, et aussi pour le cerveau, notamment sur la mémoire, et ce, grâce aux oméga-3. Elles sont aussi très intéressantes pour le transit et pour les femmes post-ménopausées, car elles pourraient réduire les symptômes comme les bouffées de chaleur. Et elles jouent sur la ligne, car elles diminuent l’appétit et la glycémie.

Comment les consommer ?

"Vous avez l’embarras du choix, mais ça va dépendre de l’objectif recherché" explique Véronique Liesse. Première chose à savoir : les graines brunes contiennent plus de fibres et sont moins chères que les blondes. Sinon, c’est la même chose.

Soit ce qui vous intéresse, ce sont les oméga-3

Dans ce cas, vous choisirez plutôt des graines. Mais il va falloir les mixer, ou les concasser, sinon elles ressortent intactes. Vous pouvez les mixer et les ajouter sur des salades, dans un yaourt, un muesli. Le mieux, c’est de les mixer minute car elles s’oxydent facilement. Vous pouvez également opter pour l’huile de lin, à raison d’une cuillère à café par jour. Cela suffit amplement. Cette huile ne peut pas être utilisée pour la cuisson : uniquement pour les préparations froides, dans une vinaigrette par exemple. Dès que la bouteille est ouverte, on la conserve au frigo.

Si c’est pour le transit

Vous pouvez les laisser entières ou mixées, peu importe. Là encore, dans une salade, un pain… En graines, c’est moins gênant de les chauffer.

Si c’est pour les symptômes de la ménopause

Dans ce cas, il faut vraiment les moudre en farine et prendre deux cuillères à soupe par jour. "Je conseille de mettre ça dans un yaourt, des crudités" ajoute Véronique Liesse. En farine, ça marche aussi très bien sur le transit.