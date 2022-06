Les graines de chia : un super-aliment aux multiples vertus pour la peau

Connue sous la forme de graines à saupoudrer sur de nombreux plats, la chia existe également sous forme d’huile végétale. Ses vertus pour la peau et les cheveux sont tout aussi nombreuses. Un constat qui devrait permettre à cette huile miracle, déjà disponible sur des e-shops spécialisés, de s’introduire doucement mais sûrement dans nos futurs cosmétiques.

Riche en antioxydants, l’huile végétale de chia permet de lutter contre les agressions extérieures, et donc de protéger la peau des méfaits de la pollution, du stress, ou du soleil. Elle serait donc une alliée de taille pour prévenir le vieillissement cutané. De plus, les oméga-3 qui la composent offrent élasticité, souplesse, et hydratation à la peau, tout en accélérant son processus de régénération. Et pour ne rien gâcher, elle serait un anti-inflammatoire puissant.

De bonnes raisons pour lui offrir une place de choix dans votre salle de bains.