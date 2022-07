Les gorges du Verdon presque à sec ? "Dire qu’il n’y a plus que 40 cm d’eau, c’est totalement faux !"

Presque plus d’eau dans le plus grand canyon d’Europe, la plupart des activités interdites et les exploitants désespérés de l’absence de touristes. C’est comme ça que de nombreux médias français dépeignent la situation dans la vallée du Verdon. Cette année est particulièrement sèche. Il faut remonter à 1964 pour retrouver un tel niveau de sécheresse selon les autorités. Mais les conséquences de cette sécheresse sur le tourisme sont à nuancer, selon Gilles Gravier, responsable presse de Tourisme Verdon.

Dans une vidéo de la chaine Youtube du Parisien, on peut par exemple lire qu’il ne reste "plus que 40 cm d’eau" dans le lac de Castillon. Une information provenant au départ de l’Agence France-Presse (AFP). Mais le Parisien a omis de préciser que ce niveau d’eau a été mesuré au bord d’une des plages et pas dans l’ensemble du lac.

"Cette information est totalement fausse, s’insurge Gilles Gravier. La plage de Saint-André-les-Alpes est fermée mais pas le reste du lac. Son niveau est plus bas que l’année dernière, mais on peut encore s’y baigner." Avec ses 5km², le lac s’étend sur différentes profondeurs. La plage fermée est située peu après l’embouchure avec le Verdon.

Selon Gilles Gravier, le niveau de l’eau dans cette partie du lac est naturellement plus bas que dans le reste du lac de Castillon. A la mi-juin, le débit y était proche des valeurs minimales historiques observées avec moins de 2,5 m³/s. De plus, l’eau y est trouble en raison de sédiments accumulés par le barrage et de la boue recouvre le sol, ce qui pose des problèmes de sécurité.