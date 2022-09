Début 2022, la cérémonie s’était déroulée sans public ni télévision. Leur partenaire habituel, NBC, avait renoncé à diffuser l’événement car la HFPA était visée par des accusations qui ont sérieusement ébranlé sa réputation.

Plus d’une centaine d’agents avaient écrit à la HFPA au printemps 2021 pour lui demander de mettre un terme à "des comportements discriminatoires et non professionnels, des manquements éthiques et des accusations de corruption".