Les glissades à répétition de Dayot Upamecano en 1/4 font couler le Bayern Munich.

Ce mercredi, le Bayern Munich n’a pu faire mieux qu’un partage 1-1 lors du match retour de quart de finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Défait au match aller, le club allemand est donc éliminé. Cette élimination, elle est due en partie aux glissades et aux erreurs de leur défenseur, Dayot Upamecano.

Arrivé la saison passée contre 42,5 millions d’euros de Leipzig, Dayot Upamecano alterne le très bon et le moins bon avec le Bayern Munich. Lors de la double confrontation en quart de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City, c’est plutôt le côté négatif du joueur qui a été vu.

Le défenseur central a vécu 180 minutes proche de l’enfer. En cause, des glissades à répétition qui ont permis aux Citizens d’inscrire plusieurs goals. Au match aller, Upamecano avait été fautif sur le deuxième but inscrit par City et Bernardo Silva en plus de commettre de nombreuses relances ratées.

Après le match aller, son entraîneur Thomas Tuchel avait déclaré : "C’était compliqué à digérer pour lui, mais on l’a fait jouer ce week-end en Bundesliga pour lui monter notre confiance. Nous sommes derrière lui, il est jeune et plein de potentiel".

Le souci, c’est que le défenseur central ne s’est pas racheté lors de la manche retour. Sauvé tout d’abord d’une expulsion à la 18e minute pour un hors-jeu limite de Erling Haaland, Upamecano a provoqué un penalty manqué par le colosse norvégien avant de glisser et d’offrir le 0-1. En plus, Upamecano a perdu beaucoup de ballons et effectuer des relances catastrophiques.

Il faudra rapidement oublier ses deux prestations et remettre la marche en avant pour le défenseur central. Si le Bayern est éliminé de la Ligue des Champions, il lui reste encore son titre à défendre. Et Thomas Tuchel aura bien besoin du Français pour aller décrocher un onzième titre de suite. A lui une nouvelle fois de remettre le joueur sur le droit chemin mentalement.