Les Glasgow Rangers qualifiés pour la Ligue des Champions en éliminant le PSV Eindhoven

Les Glasgow Rangers se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions, douze ans après leur dernière participation, en s’imposant 1-0 chez le PSV Eindhoven (aller : 2-2), mercredi en barrage retour de la compétition.

Finalistes de la dernière Ligue Europa, les Ecossais ont décroché leur ticket en C1 face aux Néerlandais grâce à un but d’Antonio Colak (60e).

Copenhague s’est également qualifié en décrochant le nul 0-0 chez les Turcs de Trabzonspor après sa victoire 2-1 à l’aller au Danemark. Les Croates du Dinamo Zagreb et les Norvégiens de Bodo/Glimt disputent eux la prolongation (2-2 sur l’ensemble des deux matches).

Les Rangers et le FC Copenhague rejoignent ainsi Benfica, le Maccabi Haifa et Plzen en tant qu'équipes qualifiées via les barrages pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Ces six clubs sont les dernières équipes ajoutées au tirage qui aura lieu jeudi soir à 18h à Istanbul. Trabzonspor et le PSV disputeront quant à eux l'Europa League.