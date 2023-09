Les glaciers suisses ont fondu autant ces deux dernières années qu'entre 1960 et 1990

"C'est une combinaison de la très mauvaise succession d'extrêmes météorologiques et du changement climatique" qui rend ces extrêmes plus probables, explique Matthias Huss, qui dirige le réseau des relevés glaciologiques suisse (Glamos). "Il est tout à fait possible de s'imaginer ce pays sans glaciers", reconnaît le scientifique, soulignant qu'une action décisive de "stabilisation du climat" en ramenant les émissions de CO2 à zéro aussi vite que possible pourrait permettre de conserver "un tiers de la glace formée en Suisse (...) Cela signifie que tous les petits glaciers auront disparu et que les grands seront beaucoup plus petits, mais il y aura quand même un peu de glace dans les régions les plus élevées des Alpes et quelques glaciers à montrer à nos petits-enfants". Une fonte qui touche tout le pays alpin, considéré comme le château d'eau de l'Europe grâce à ses 1400 glaciers qui alimentent d'innombrables lacs, rivières et ruisseaux.