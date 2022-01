Les glaciers fondent plus vite lorsqu'ils finissent dans un lac

Les glaces éternelles reculent dans le monde entier. Au fil du temps, l'eau de fonte peut s'accumuler et former de nouveaux lacs. Des scientifiques ont analysé pour la première fois ce phénomène en détail et à grande échelle pour les glaciers de montagne, indique dans un communiqué le FNS, principale institution suisse d'encouragement de la recherche scientifique.

L'étude a porté sur les 319 glaciers d'une superficie de plus de trois kilomètres carrés dans l'Himalaya central et oriental. Un cinquième d'entre eux environ forment des lacs. Les glaciers de cette région alimentent de grands fleuves tels que le Gange et le Brahmapoutre et contribuent à l'alimentation en eau d'un demi-milliard de personnes.

Pour leurs analyses, les scientifiques ont eu recours aux satellites européens Sentinel-2 qui survolent le territoire tous les cinq jours. Les images infrarouges ont été prises de 2017 à 2019. Les glaciers qui se terminent dans un lac se sont déplacés à une vitesse moyenne de 20 mètres par an, deux fois plus vite que ceux qui se terminent sur la terre ferme. Cette accélération pourrait s'expliquer "par le fait que la langue glaciaire subit un effet de portance qui réduirait la résistance", selon les chercheurs.