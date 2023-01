Les glaciers européens voués à disparaitre : "les petits glaciers sont condamnés, il est urgent d’agir pour sauver les plus grands"

Etienne Berthier est glaciologue et directeur de recherches au CNRS. Il a participé à l’étude. "On met en évidence une perte de masse des glaciers supérieure entre 14 et 23% par rapport aux projections précédentes. C’est une augmentation importante".

Dans le scenario le plus optimiste, soit 1,5 degré de réchauffement, "on perdra 26% environ de la masse des glaciers, soit 49% de l’ensemble des glaciers ce qui correspond à une hausse du niveau de la mer d’environ 9 cm. Ce sont surtout les petits glaciers qui auront disparu". Ce sont les régions où les petits glaciers sont les plus nombreux et plutôt situés à basse altitude qui sont concernées, notamment les Alpes, les Pyrénées et le Caucase.

Dans le scenario le plus pessimiste, soit 4 degrés de réchauffement, c’est le scenario catastrophe. "Les petits glaciers disparaissent mais également les plus gros glaciers, ceux de la région arctique, l'Alaska, dont la perte de masse est de 41%. La hausse du niveau de la mer sera de 15 cm en 2100, sachant qu’il faut y ajouter la perte de masse des calottes polaires de l’Antarctique et du Groenland et le fait que l’océan se réchauffe et donc augmente en volume".