Les glaces aux saveurs d'orient, la tendance food de cet été.

Il y a le houmous, il y a le baba ganousch mais aussi les falafels. Et puis il y a les glaces ! Le Liban est loin de se contenter de nous rassasier avec ses innombrables (et délicieuses) spécialités salées. Le Pays du Cèdre a aussi largement intégré dans sa culture culinaire la glace. Pas étonnant pour une destination qui vit accompagnée du soleil 300 jours par an.

La recette de la glace libanaise offre une pause rafraîchissante complètement différente de l'expérience gustative que l'on connaît avec la glace à l'italienne, le sorbet ou le soft serve américain en raison de l'absence de crème fraîche.

L'autre secret, c'est l'utilisation du mastic, une résine naturelle.

Cette gomme arabique est prélevée sur un arbre qui pousse dans la région du Levant. On la retrouve dans la recette glacée la plus emblématique, l'achta, à base de lait, de fleur d'oranger et que l'on parsème de pistaches concassées.