Les glaces artisanales : une délicieuse alternative aux desserts industriels

Les glaces artisanales sont devenues de plus en plus populaires ces dernières années, offrant une alternative rafraîchissante et savoureuse aux crèmes glacées industrielles. Fabriquées à partir d’ingrédients frais et naturels, les glaces artisanales sont souvent considérées comme une option plus saine et plus savoureuse que les glaces produites en masse.

Les glaces artisanales sont fabriquées à partir de produits frais et naturels. Anne-Michèle Wackers productrice de glaces à la Ferme de l’Eau d’Heure à Cour-sur-Heure utilise des produits de sa ferme comme le lait, la crème fraîche, les œufs. Contrairement aux glaces industrielles, qui contiennent souvent des ingrédients artificiels et des additifs, les glaces artisanales sont préparées avec des ingrédients simples et de qualité. Anne-Michèle travaille avec des produits locaux et de saison pour créer des saveurs uniques et originales comme le parfum caramel beurre salé au sel de Guérande par exemple.

En plus d’être plus saines, les glaces artisanales offrent une expérience gustative supérieure.

Explications dans cette interview d’Alain Simons dans l’émission Charleroi Matin sur Vivacité.