Les Girls In Hawaii rendent hommage à leur défunt manager au Botanique : "Il pouvait déplacer des montagnes"

L'événement "Tellement Dommage, Pierre" se déroulera le mardi 27 septembre, de 19 à 22 heures, sur la scène Parc du Botanique, à Bruxelles. Outre les 45 minutes de concert de Girls In Hawaii, se produiront aussi Ada Oda, An Pierlé, Antoine Hénaut, Françoiz Breut, Gérald Genty, Jawhar, Lo Bailly, Romano Nervoso et Sharko, enchaînant eux de courtes performances d'un quart d'heure. L'une ou l'autre collaboration sur les planches n'est pas exclue. La soirée est organisée au profit de l'asbl La Casa, association d'accueil pour enfants en difficultés, située à Braine-le-Comte et proche de Pierre et sa famille. L'accès au spectacle est en prix libre à partir de 10 euros. Plus de 500 places ont déjà été vendues.

Tellement d'hommages

Pierre Van Braekel était à l'origine de l'agence Nada ainsi que des labels 62TV Records et Trente Février. La longue et belle histoire avec les Girls a commencé par la réception d'un simple CD-R, disque enregistrable d'un autre temps, nous a relaté son collègue et ami Philippe Decoster, qui le connaissait depuis une quarantaine d'années. "Abnégation", "bienveillance", "humour", "passion", "professionnalisme" sont quelques mots saillants des hommages du secteur qui ont fleuri en ligne.

Réunis grâce à Pierre

"C'était important pour pas mal de gens de se réunir en sa mémoire et de vivre un moment musical", nous a expliqué Antoine Wielemans, chanteur du groupe Girls In Hawaii, dont le récent projet personnel était aussi "managé" par Pierre Van Braekel. "C'est chouette de vivre un moment en pensant à lui et de croiser plein de vieilles têtes qu'on n'a plus vues depuis longtemps, en se disant que ce qui nous réunit ce soir-là, c'est Pierre", commente-t-il.

Des titres qui ont un sens

"Je vais intégrer quelques reprises qui plaisaient à Pierre et aussi à Philippe", confie Giacomo Panarisi, chanteur aux traits maquillés de Romano Nervoso, qui prévoit un set façon "medley" punk. Même son de cloche chez David Bartholomé, incarnant lui Sharko : "J'ai prévu de faire des vieilles chansons de mon répertoire qui me rattachent à Pierre", anticipe-t-il.

Un découvreur de talents

"Pour moi, Pierre était bien plus qu'un agent. On se connaissait depuis 1997", resitue David. "Je l'ai rencontré au sortir du Concours Circuit (remporté à ce moment-là sous le nom de Nose Kitchen, ndlr). Il a attendu le troisième niveau de la compétition pour me dire tout le bien qu'il pensait de mon projet", s'esclaffe Sharko. "Je ne savais pas qui il était, mais je savais que ce grand gaillard me regardait depuis trois concerts sans rien dire. C'est au troisième qu'il m'a dit qu'il ferait bien un bout de chemin avec moi. On ne s'est jamais quittés depuis 25 ans", lâche le chanteur. "Ils étaient deux et puis trois à y croire très vite, lui était parmi les tout premiers, vraiment. Quand ça ne ressemblait encore à rien et qu'il voyait que ça ressemblait à quelque chose", se remémore-t-il.

Au-delà des attentes

Pour les Girls, la rencontre avec celui qui allait devenir leur manager remonte à leurs débuts, au tournant du millénaire. La collaboration a duré pendant deux décennies pour le groupe et se prolongeait parallèlement depuis deux ans pour Antoine Wielemans en solo. "Pierre avait été stressé en recevant les maquettes de mon projet. Il s'est dit : 'Si ça ne me plaît pas, ça va être compliqué à gérer'", rigole Antoine. "Bizarrement, sur ce projet-là, il était presque plus motivé que moi. Au début, je l'avais fait un peu pour moi, pour apprendre à composer en français. J'avais une forme de timidité, de pudeur. Je n'avais pas spécialement l'envie de faire beaucoup de concerts. Mais lui, c'est un manager, donc c'était l'envie inverse : rendre ça le plus visible possible. Il m'a poussé dans mes retranchements, et finalement, on aura fait cinquante concerts, trois clips, pas mal d'interviews. Ça a été au-delà de mes attentes", observe l'artiste par après.