Les giboulées

Depuis la fin du mois de décembre, le soleil commence à monter plus haut dans le ciel et les nuits, bien qu’encore longues, le sont de moins en moins. Quelques semaines plus tard, à la fin de l’hiver et au début du printemps, le soleil se montre enfin plus efficace et parvient à faire grimper les températures.

Il n’empêche que l’été est encore loin et que la circulation atmosphérique permet encore à l’air froid venant du pôle de s’infiltrer jusque chez nous.