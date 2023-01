Les gibbons savent faire preuve d’adaptation quand ils chantent en duo

Toutefois, Teresa Raimondi et ses collègues ont constaté que les gibbons à mains blanches ne chantent pas de la même façon en fonction de leur sexe et de celui de leur partenaire. Les mâles ont ainsi tendance à mettre plus de rythme dans leurs vocalises lorsqu’ils sont accompagnés par une femelle. Ils chantent également plus que leur partenaire lors des duos.

Les chercheurs y voient la preuve que le rythme joue un rôle social au sein des groupes de gibbons à mains blanches.

Cette hypothèse expliquerait pourquoi les femelles sont beaucoup souples sur le plan rythmique que leurs congénères masculins. Mais quoi qu’il en soit, les mâles et les femmes gibbons alternent leurs vocalisations lorsqu’ils chantent en couple.

"Le timing de la phonation de chaque individu dans un duo est prédit par le timing des vocalisations du co-chanteur, suggérant une interaction rythmique potentielle", écrivent les chercheurs dans leurs conclusions récemment publiées dans la revue Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences.