Les ghostwriters du rap francophone : sortir du tabou ?

Il y a beaucoup de projets sur lesquels j’ai travaillé en rap français pour lesquels je ne suis pas crédité du tout

Si le tabou autour des ghostwriters s'estompe peu à peu et que des structures spécialisées se mettent en place, les acteurs de ce milieu pointent cependant un problème persistant : les crédits. C'est-à-dire la répartition des droits d'auteurs entre tous ceux qui ont participé à l'élaboration d'un morceau.

Il faut d'abord savoir que les auteurs (tout comme les topliners et beatmakers d'ailleurs) vont toucher des droits d'auteurs uniquement sur les morceaux qui sortent et pour lesquels ils sont crédités. Il est donc possible qu'un auteur soit envoyé pendant une semaine en séminaire avec un artiste et qu'aucun morceau ne soit retenu.

Dans ces cas-là, pas de sortie donc pas de droits d'auteurs. "Parfois il n’y a pas de retour sur investissement et il faut être prêt à ça aussi, explique Fabb. C’est un peu ingrat comme taff".

Mais quand les morceaux sortent, il arrive que certaines personnes ayant participé à la création du morceau soient oubliés dans les crédits. "Il y a beaucoup de projets sur lesquels j’ai travaillé en rap français pour lesquels je ne suis pas crédité du tout, où je n’ai pas pris un centime".

"C’est encore un nouveau métier donc il n’y a pas vraiment de règles, analyse Karmen. Au niveau des crédits, il arrive que le topliner ou le ghostwriter soit oublié parce que ce n’est pas encore un réflexe. Imagine tu as fait un son, mais il sort un an après. Quand tu crédites le truc, tu réfléchis à qui a bossé dessus, mais tu penses au beatmaker plus qu’au topliner ou à l’auteur. J’ai déjà eu ce genre de problème, mais je n’ai jamais ressenti que c’était intentionnel. En général, tu le rappelles à l’artiste et il t’ajoute aux crédits".

Mais selon Karmen, certains artistes profitent de leur statut pour obtenir une plus grande part dans les crédits. "Il y a des artistes, si tu bosses avec eux, il y a aura de l’abus de pouvoir dans le sens où ils se disent : quand t’es un petit topliner, tu vas pas faire chier, tu vas être trop content d’avoir placé sur un tel ou un tel. Certains en profitent un peu".

"On crédite souvent les beatmakers, mais pas souvent les ghostwriters, constate Mourad qui de son côté met tout en œuvre pour que les auteurs qu'il place soient présents dans les crédits. On peut proposer un titre, le rappeur le kiffe, il l’enregistre. Après il le donne à son producteur qui le donne à son label qui va s’occuper de faire les dépôts sur Spotify, Deezer, etc… Souvent les infos sur qui a fait quoi n’arrivent pas et donc les crédits n’apparaissent pas directement, on doit leur rappeler et ça se modifie. Mais parfois c’est vraiment toute une remontée d’échelle pour que les infos arrivent. Il y a encore beaucoup de lacunes administratives".

Vers plus de transparence ?

Au-delà du problème de la reconnaissance des ghostwriters dans le rap francophone, il faut peut-être se poser la question suivante : faire appel à des auteurs ne permet-il pas d'aller encore plus loin dans la création ? Et donc ne peut-on pas l'assumer complètement comme c'est le cas dans la pop ou la variété française ?

Pour Karmen, la réponse est clairement oui : "Les gens commencent à comprendre ce concept de collaboration. Et puis c’est toujours mieux de créer à plusieurs, tu as plusieurs idées, plus de recul, et ça pousse le morceau plus loin. Ça fait peut-être d’ailleurs partie des raisons pour lesquelles le rap français rayonne plus qu’avant ! C’est aussi aux artistes d’en parler". En effet, le cas de Shay qui l'assume est loin de représenter la majorité du game. Il est encore très rare d'entendre un rappeur parler de ses collaborations avec des auteurs sur ses propres morceaux.

Avoir moins de complexes autour de cette pratique permettrait peut-être de mieux contrôler l'attribution des crédits sur certains projets. D'autant que pour Fabb, tous les artistes sont susceptibles d'accepter d'interpréter le morceau d'un autre. "Si j’envoie un hit à n’importe quel artiste de la Terre, il va le prendre, même si de base tu te dirais "lui jamais de la vie il va prendre le texte d’un autre". Si j’avais envoyé Macarena à Damso, il ne l’aurait pas refusé je pense. Après il y a des artistes qui restent coincés à l’âge de pierre et qui se disent que c’est la honte, mais je pense que ça se décomplexe de plus en plus au final".

La preuve : le métier de topliner dans le rap français est de plus en plus reconnu. Des gens comme Heezy Lee ou Le Motif sont derrière les toplines de très gros morceaux de rap français, et ils sont identifiés par le public pour cela. Va-t-on dans la même direction pour les ghostwriters ?