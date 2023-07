Les géums, des vivaces qui offrent une splendide floraison colorée

Pour la bonne et simple raison que certains obtenteurs, souvent des Américains et des Anglais, se sont coupés en quatre pour raviver la flamme et proposer deux choses que les anciennes benoîtes n’avaient pas forcément. D’abord une palette de couleurs absolument exceptionnelles et une floraison qui se prolonge non seulement jusqu’à la fin du printemps, mais même en été, voire en automne. Ils sont allés au Chili, dans les régions froides, et là, il y a deux géums intéressants : coccineum et chiloense. Ces plantes fleurissent en été. Hybridées avec un géum à floraison printanière, ça a donné un rejeton qui fleurit une première fois au printemps puis il se calme. Une seconde fois à la fin de l’été. Et peut-être même, si l’automne est doux et pas trop sec, une troisième fois.