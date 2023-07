La population de ratons laveurs est estimée aux alentours de 60 à 70.000 individus, avec des concentrations en Gaume et près de Saint-Hubert, avance Etienne Branquart, membre de la cellule du SPW spécialisée dans les espèces invasives. Cette dernière a récemment publié un dépliant spécifiant les réflexes à adopter pour éviter que ces animaux ne deviennent des compagnons gênants.

"Attention séducteur !", met en garde la publication au sujet de ce mammifère exotique reconnaissable à son masque facial et aux anneaux noirs de sa queue, car il "quémande de la nourriture en misant sur son charme et son agilité". "Une fois habitué à la présence de l'homme, le carnivore devient de plus en plus téméraire et n'hésite pas à entrer par les chatières ou tout autre accès." Fouillant la maison et ses alentours, il peut causer d'importantes nuisances, blesser les animaux domestiques et transmettre des maladies, signale le SPW.