Les germanophones votent une résolution pour le maintien de services bancaires locaux

Le Parlement germanophone s’est penché lundi soir, en séance plénière, sur une proposition de résolution adressée aux gouvernements germanophone et fédéral. Avec ce texte, les députés germanophones souhaitent s’opposer au démantèlement des distributeurs de billets et des automates bancaires. Ils entendent ainsi maintenir des services bancaires locaux et de qualité.

La numérisation de ces services s’est accentuée avec la crise sanitaire et, avec la disparition d’automates et de guichets bancaires, les distances à parcourir deviennent de plus en plus grandes pour effectuer des opérations bancaires. "Cette situation affecte particulièrement les personnes moins mobiles et les plus fragiles ou celles qui n’ont pas accès à internet", souligne le texte de la résolution.