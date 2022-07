Les gériatres manquent à l’appel, et ce ne sont pas les seuls : quelles solutions face aux pénuries de médecins spécialisés ?

Au Centre de Santé des Fagnes, à Chimay, le service de gériatrie revient de loin. Il y a un an, il n’y avait plus de gériatre attaché au site. C’est que ce petit hôpital, isolé géographiquement, est en première ligne pour affronter la pénurie de médecins dans certaines spécialités. Avec ses 150 lits, dont 24 en gériatrie, il joue la carte d’une médecine de proximité à taille humaine. Mais visiblement ce n’est pas suffisant pour attirer suffisamment de médecins, a fortiori dans une spécialité en pénurie.

Quelle solution localement ?

Pour le directeur général, Thierry Boxus, la solution a résidé dans le partenariat avec un autre hôpital, celui de Charleroi. Les deux collaborent au sein du réseau hospitalier HUmani. Désormais, quatre médecins de l’équipe de gériatres de Charleroi travaillent en alternance des deux côtés. "Cette combinaison entre l’hôpital de référence et l’hôpital de proximité est clef", explique-t-il. "Pour les médecins qui viennent à Chimay, il y a la découverte de cette réalité de l’hôpital de proximité. En général, ça les séduit assez fort : c’est très humain, on redécouvre un autre aspect de l’art de la médecine. Mais le fait de pouvoir travailler en collaboration avec le centre de référence, et de travailler certains jours là-bas, garantit le maintien de leur expertise. On se base là-dessus pour être attractif et pouvoir les recruter". Une équipe suffisamment étoffée permet également une meilleure répartition des gardes, un argument très important aux yeux des médecins. Cette solution fonctionne d’autant mieux que les deux hôpitaux -publics – partagent une même vision en termes d’accessibilité des soins.

Au quotidien, le service fonctionne également avec deux médecins généralistes venus en renfort, dont la dr Cristina Fainy. Elle souligne à quel point la proximité de l’hôpital est importante pour les patients âgés : cela facilite les visites de leurs proches. "La famille, l’entourage, c’est très important pour les patients", souligne-t-elle. "L’isolement amène de la solitude, de la tristesse, et les personnes âgées ne mangent plus. La dégradation clinique arrive tout de suite."

Quelle solution en amont ?

La solution trouvée à Chimay est une piste face aux conséquences des pénuries actuelles. Mais elle n’est pas à même de résoudre le problème du manque de spécialistes à la source. Or, comme le souligne Johan Blanckaert, le président de l’Absym - principal syndicat des médecins, ce problème va devenir de plus en plus criant. La gériatrie fait partie des spécialités dont notre pays aura davantage besoin à l’avenir, en lien avec le vieillissement de la population. C’est aussi le cas des rhumatologues ou des oncologues, des spécialités déjà sous tension aujourd’hui également.