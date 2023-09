Couple à la tête d’une petite entreprise, Michel et Blandine (Renaud Rutten et Isabelle De Hertogh) traversent une crise difficile suite à la délocalisation de leur principal client. Occupés à tout perdre et à sombrer, ils vont pouvoir compter sur le soutien inespéré de Bruno (Tom Audenaert), un de leurs ouvriers, mais aussi de Florent (Achille Ridolfi), leur comptable. Tous ensemble, ils vont tenter de se serrer les coudes, de relever la tête et de s’en sortir...