"Les Gentils" : la bonne surprise du cinéma belge à ne pas manquer selon Cathy Immelen

Cathy Immelen fait part de son coup de cœur ciné de la semaine dans Le 8/9. Il est belge et c’est la bonne surprise de cette rentrée pour notre madame cinéma : "Les Gentils" d’Olivier Ringer avec Renaud Rutten et Isabelle de Hertog.

"Les Gentils" est une comédie dramatique qui lorgne du côté de la comédie sociale anglaise avec des gens simples, des personnages hyper-attachants et ancrés dans une réalité économique, hélas, contemporaine. Le film aurait tout aussi bien pu s’intituler : "C’est todi les ptit qu’on sprotche" !

Ça raconte quoi ?

Renaud Rutten est le héros du film et avec son épouse, incarnée par Isabelle de Hertog, ils voient leur petite entreprise couler petit à petit suite à la délocalisation à l’étranger de leur client principal. Ils vont tout perdre, leur boîte, leur maison et peut-être même leur couple qui a du mal à survivre à tous ces soucis d’argent. Ils vont trouver du soutien auprès d’amis eux aussi dans la mouise, leur comptable et un de leurs ouvriers. Ils ont une idée un peu folle pour s’en sortir : un braquage !

Et là le film bascule, les retournements de situations s’enchaînent dans un scénario qui ne cesse de surprendre le spectateur !