Les gens sont en colère et notre démocratie européenne est malade: un documentaire en 5 épisodes

Dans "Corruption" , vous parcourez les méandres des bas-fonds de la corruption menée de main de maître et indirectement par de grands dirigeants : assassinats à l’appui et enquête étouffée en Italie , de quoi désorienter le citoyen qui s’attend à ce que justice soit faite .

Troisième opus, "Les laissés-pour-compte" sont toutes celles et ceux que la société oublie ou met de côté, comme par exemple Gaston Deroo , 94 ans, ancien batelier, est en colère de se sentir dépouillé en tant que retraité.

Et enfin, pour conclure : "Justice", un dernier chapitre dans lequel la parole est donnée à