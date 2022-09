Les gens sont de plus en plus surveillés dans les espaces publics, notamment à cause de la reconnaissance biométrique, dénonce l’ONU

La reconnaissance biométrique ne devrait être utilisée dans les espaces publics que "pour prévenir ou enquêter sur des crimes graves ou des menaces graves à la sécurité publique" et dans le respect des droits de l’homme, selon le rapport.

Or, indique le rapport, "la surveillance publique a été indûment utilisée, entre autres, pour identifier et suivre les dissidents politiques, pour procéder au profilage racial ou ethnique, pour cibler les communautés de lesbiennes, de gays, de bisexuels, de transgenres et de personnes intersexuées et pour évaluer si les personnes suivent les normes sociales".

De façon générale, l’ONU demande la mise en place de moratoires sur la vente de technologies de surveillance – tels que les logiciels espions et les systèmes de reconnaissance biométrique pouvant être utilisés dans les lieux publics – en attendant que soit fixé un cadre réglementaire garantissant les droits humains.