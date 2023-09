"Les gens passent, le temps reste" de Glauque, un premier album teinté de mélancolie

Rap, spoken word, chant... Tous les moyens sont bons pour transmettre ses sentiments aux auditeurs. Souvent comparé aux Français d'Odezenne, le groupe délivre son premier long format avec comme fil conducteur le deuil sous diverses formes. Le deuil d'un proche, le deuil d'une époque, le deuil amoureux... Deuil, c'est aussi et tout simplement le titre du morceau clôturant l'album. Glauque n'est pas là pour sortir le tube de l'été indien, mais plutôt pour toucher les gens à travers un voyage introspectif rempli de mélancolie et de tristesse.

Les gens passent, le temps reste possède aussi son lot de productions électroniques minimalistes qui raviront les fans de Moderat (Plan large). Intenses tout en laissant une grande place aux paroles, les beats concoctés par Lucas, Aadriejan et Baptiste viennent ponctuer les punchlines de Louis et renforcer les émotions véhiculées à travers l'album. Entre des attaques massives de synthétiseurs distordus (Friable), des notes stridentes et inquiétantes, des accords atmosphériques (J'te promets rien) et des boucles de piano épurées (On oublie et on recommence, Pas le choix), la musique va de pair avec les paroles pour immerger l'auditeur dans l'univers de Glauque. Le silence est aussi un instrument à part entière au sein de cet album, nous laissant parfois, durant une mesure, le temps de ressentir pleinement la musique avant que le son des machines ne reparte de plus belle.