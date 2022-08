Les gens du voyage vont devoir respecter une interdiction absolue de feu, au pèlerinage de Banneux

Le méchoui de l’assomption, c’est devenu au fil des ans une partie de la tradition de la mi-août, à Banneux. Des musulmans, dans divers pays balkaniques notamment, pratiquent un culte marial : ils vénèrent celle qu’ils honorent comme la mère d’un prophète. Des gens du voyage ont pris l’habitude de se rassembler aux abords du sanctuaire érigé sur les lieux de ce que l’église catholique considère comme le site d’une apparition de la vierge.

L’administration communale organise l’accueil. Une prairie, équipée en eau et en toilettes mobiles, est mise à disposition. Et même, distribution de bois, pour éviter les chapardages ou les dégâts aux arbres des alentours. Mais cette année, pas question. Le bourgmestre de la localité a pris un arrêté d’interdiction totale de feu, un arrêté qui renforce encore les mesures prises par le gouverneur de province. C’est que l’herbe est excessivement sèche.

Le problème, c’est que les pèlerins gitans viennent parfois de très loin, qu’ils ne sont pas organisés de façon très centralisée, et qu’ils n’ont donc pas pu être prévenus. Plusieurs familles risquent de rencontrer quelques difficultés à préparer les repas. Les arrivées sont prévues ce samedi en soirée ou dans la matinée de dimanche. La police a organisé une surveillance renforcée, et des réserves d’eau à proximité immédiate, citernes et raccordements aux bouches d’incendie du village, afin d’éteindre toute velléité de grillades.