"Les gens disent qu’ils n’osent plus venir" : les commerçants du passage de la Bourse n’en peuvent plus à Charleroi

"Les gens dans la rue disent qu’ils n’osent plus venir au passage de la Bourse parce qu’ils ont trop peur", confie d’emblée Blandine Grandchamps, gérante du café librairie "Livre ou Verre" à Charleroi. Installée il y a 5 ans, elle décrit une situation "jamais vue". "On marche dans du pipi ou autre, sur des seringues abandonnées, sur des taches de sang. On ne se sent pas en sécurité. Ça brise le cœur parce que cet endroit est magnifique, j’y ai toujours vécu".

La jeune femme a d’ailleurs écrit, sur Facebook, une sorte de lettre ouverte pour dénoncer la situation, partagée de nombreuses fois.

Il ne reste plus que 4 commerçants sur les 20 cellules commerciales du passage. A l’insécurité, s’ajoute un chantier pour rénover une partie de la galerie. De quoi "handicaper les commerçants" et tout ça se ressent au niveau comptable. "Ça a déforcé le commerce, je fais beaucoup d’évènements le soir et les gens n’osent plus venir. Et la journée, on assiste à des scènes absurdes. Il y a des familles, des enfants et on voit des gens en train de faire des préparations spéciales."

Ce constat est partagé par Magali Souris, gérante du concept store "Mama & Son", quelques mètres plus loin. Elle déplore en plus, l’installation d’un Bancontact avec un sas, mais sans surveillance. "Il a généré une mauvaise fréquentation. Ce n’est pas du tout ce qu’on m’avait promis… Pour investir ici, j’ai vendu ma maison pour laquelle j’ai travaillé pendant 15 ans" explique-t-elle, avant de poursuivre " J’ai investi dans quelque chose qui ne me rapporte rien depuis 2 ans et demi et qui me fait perdre de l’argent à chaque fois que j’ouvre".

Contactée, la Ville se dit interpellée par la situation. Elle assure réunir commerçants, clients et riverains autour de la table pour discuter de solutions.