"Les gens de Bilbao naissent où ils veulent" de Maria Larrea: un puits de révélations dans un esprit romanesque

"Les gens de Bilbao naissent où ils veulent" de Maria Larrea est un roman sur fond d’histoire personnelle. Trois générations, et deux lieux : L’Espagne et la France.

Dolores accouche d’une fille extrêmement jolie, Victoria, mais une fille ça ne l’intéresse pas, et elle abandonne l’enfant dans un couvent.

Dix ans plus tard Dolores récupère cette enfant pour la faire travailler dans les champs. Ensuite Victoria se marie avec Julian, et sous la dictature de Franco, ils partent s’installer en France. Elle devient femme de ménage et lui concierge de théâtre.

Ils ont une fille, Maria, l’auteur de ce livre, qui va découvrir la vérité sur ses origines, et qui n’aura de cesse d’améliorer son sort, et sortir de l’étroitesse physique et intellectuelle familiale.

Rencontre avec Maria Larrea...

Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea chez Grasset - Un grand roman, une histoire incroyable, et une belle écriture. Déjà couronné du Prix du Premier roman, et du Prix des Inrockuptibles