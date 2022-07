Les Gens d’Ere ou comment une soirée chapiteau de village il y a quelques années est devenue un festival qui compte

C’était encore une soirée chapiteau de village il y a quelques années et c’est devenu un festival qui compte du côté de Tournai. Il y avait 20.000 festivaliers en 2019, année de référence. Les organisateurs, 100% bénévoles, en espèrent autant ce week-end, même si l’affiche a changé depuis 2020. "On venait à la base pour Zazie. Et malgré l’annulation de l’édition 2020, on a gardé nos tickets pour supporter le festival. Peu importe la musique, on est venu pour découvrir et pour l’ambiance", explique Vanessa.

L’ambiance, familiale, convient à Anne-Sophie : "Ma fille est fan de Doria D. C’est ça qui nous a amenées au festival. L’endroit est sécure. On se pose avec les enfants et on se sent bien". Pour Alicia, c’est l’affiche, diversifiée, qui fait plaisir aux différentes générations. "Mes filles n’avaient jamais fait de concert. C’est un bon endroit pour les initier. Bien sûr, les pépètes, elles veulent Kendji Girac. En l’attendant, elles ont joué à la plaine de jeu pendant que maman se déhanchait sur les Neg' Marrons". Écoutez notre reportage audio ci-dessous.