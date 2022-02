Les gens beaux auraient un meilleur système immunitaire.

Le résultat est surprenant puisque les femmes et les hommes jugés les plus séduisants étaient également celles et ceux qui avaient les taux de phagocytose les plus élevés, un processus qui joue un rôle central dans la destruction de certaines bactéries responsables de maladies. En d'autres termes, plus vous êtes considéré comme beau, plus vous avez de chances d'avoir un bon système immunitaire.

Les chercheurs ont toutefois observé des disparités entre les sexes. Les hommes jugés comme les plus séduisants étaient plus susceptibles d'avoir de "bonnes cellules" naturelles destinées à éliminer les infections virales de l'organisme. La beauté des femmes était quant à elle associée à une croissance plus lente dans leurs plasma d'une bactérie responsable d'intoxications alimentaires et d'infections localisées.