Les Gardiens de la Révolution d’Iran : un empire commercial tentaculaire

Les Gardiens, sous la coupe du nouveau – et actuel – guide suprême Ali Khamenei, vont participer à la reconstruction du pays et se constituer un colossal empire commercial. Ils prennent des parts directes ou indirectes dans les secteurs des transports, les secteurs pétroliers, miniers, agroalimentaires, pharmaceutiques, mais aussi dans la finance, la construction, le tourisme et les télécommunications. Ils possèdent aussi une bonne partie des aéroports et des ports. Très actif dans la contrebande et l’économie noire, et souvent enregistré sous une multitude de noms différents au sein des entreprises, le poids du CGRI dans l’économie Iranienne est difficile à estimer. Des experts occidentaux l’évaluent entre un et deux tiers du PIB du pays. Dans les faits, pour investir en Iran, il est inconcevable de ne pas avoir à faire aux Pasdaran.

Cette omniprésence permet au régime d’exercer un contrôle sur la population bien plus efficace que le simple endoctrinement religieux. Et ainsi d’asseoir leur influence politique. Pour Thierry Kellner, ils développent un système clientéliste : "Si vous pouvez fournir de l’emploi, si vous pouvez fournir des bénéfices à un certain nombre de personnes, vous les liez à vous, et par extension au régime. C’est une façon pour les Pasdaran de pouvoir trouver de meilleurs appuis tout en vous enrichissant personnellement, et tout en cultivant un réseau de personnes qui vous seront fidèles".