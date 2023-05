Les Gardiens de la Galaxie 3 : "Un chef-d’œuvre de défense des droits des animaux" selon PETA

À peine sorti et déjà récompensé ! Le film vient de gagner un prix, inattendu mais prestigieux, celui de "Not a Number" de la part de la PETA. Explication.

PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, est la plus importante association de défense des droits des animaux. Ils militent activement pour faire valoir leurs droits et dénoncent régulièrement leur triste sort, que ce soit dans le domaine de l’élevage industriel, de la fourrure ou de l’expérimentation. Mais cette fois, l’asbl félicite un réalisateur et son film : James Gunn, avec le 3e volume des Gardiens de la Galaxie, vient en effet d’être honoré par PETA pour avoir mis en avant la cruauté des tests sur les animaux et montré au public que "la genèse de Rocket n’est pas qu’une fiction – les expérimentations cruelles, insensibles et effectuées de sang-froid sont bien réelles, et elles se déroulent en ce moment même."

Dans un communiqué sur leur site, ils déclarent : "Le film est un chef-d’œuvre en matière de droits des animaux et raconte l’histoire de Rocket Raccoon, qui a passé les premières années de sa vie dans un laboratoire où il n’était qu’un numéro. Il s’agit là d’une pratique utilisée par les scientifiques pour mettre de la distance avec l’être sensible qu’ils torturent."