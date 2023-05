"Les Gardiens de la Galaxie 3", enfin une histoire simple et des bons personnages

Cette semaine est sorti le film Les Gardiens de la Galaxie 3. Un film simple et réjouissant pour Stanislas Ide, qui nous en parle dans le 6/8.

Les Gardiens de la Galaxie, ce sont un peu les bras cassés des superhéros Marvel. Des voleurs et des gens en marge de la société qui ont décidé de se réunir pour faire le bien. On retrouve ici le héros Star Lord interprété par Chris Pratt, mais le vrai héros de ce film est le raton laveur bionique Rocket, dont le film s’intéresse beaucoup plus à l’histoire.

C’est le 32e film Marvel en 15 ans et il y a de quoi être blasé selon Stanislas Ide. Pourtant, celui-ci se démarque des autres grâce à un retour aux originaux. Ce film n’essaie pas de créer des ponts avec tous les autres films Marvel. C’est un film qui connaît son histoire et qui s’en contente. Les personnages y apportent un cachet presque familial, s’engueulent, se prennent dans les bras et sont plus touchants.