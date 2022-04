"Les Gardiens de la Galaxie 3" bat un record mondial avant même sa sortie

Alors que Les Gardiens de la Galaxie vol.3 ne sort que dans 13 mois, le film remporte déjà un titre, celui de la production avec le plus grand nombre de dispositifs de maquillage créés pour un seul film.

Le réalisateur Jim Gum, qui a été réembauché après son licenciement, a partagé la nouvelle sur son compte Twitter. "Nos maquilleurs de @LegacyEffects viennent d’apprendre qu’hier, #GotGVol3 a officiellement dépassé le record mondial du plus grand nombre d’appareils de maquillage créés pour une seule production. Félicitations, les gars ! Merci de garder les effets pratiques en vie !" a-t-il écrit.

Par ailleurs, les aventures de Star-Lord, Gamora, Rocket Raccoon, Drax The Destroyer, et les nouvelles venues Nebula et Mantis, battent ainsi le record de maquillage détenu par Le Grinch avec l'acteur qui met d’ailleurs un terme à sa carrière, Jim Carrey.