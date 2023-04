"Les Gardiennes de la Planète", un magnifique documentaire animalier narré par Jean Dujardin

Une baleine à bosse tristement échouée sur un rivage isolé entraîne un magnifique mouvement d’entraide afin d’organiser son sauvetage. Soit l’occasion rêvée d’en savoir plus et de plonger dans les merveilles enchanteresses des grandes profondeurs en compagnie de divers cétacés, essentiels à l’écosystème de notre planète depuis plus de 50 millions d’années…