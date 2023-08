Les gardes forestiers de la forêt de Soignes désarmés

"On nous prive d’un outil essentiel", nous dit directement Willy Van De Velde, garde forestier à la forêt de Soignes. Comme tous les autres gardes forestiers, si vous le croisez lorsqu’il fait un tour de garde, vous ne verrez ni matraque, ni spray et rien dans ses poches. Bref, aucune arme de service.

C’est une situation aujourd’hui dénoncée par les gardes forestiers. Ils jugent ces armes de services nécessaires à l’accomplissement de certaines de leurs missions et obligations. Et se sentent démunis pour assurer certaines de ces missions. "Par exemple, je fais le contrôle de la cueillette commerciale des champignons. On ne court pas de réel danger en allant contrôler ou sermonner le bon cueilleur de famille qui est tout seul ou avec ses enfants pour quelques champignons pour l’omelette du midi", explique Willy Van De Velde.

"Mais par contre devant 10 cueilleurs de champignons, qui viennent pour de grosses cueillettes qu’ils vont vendre sur les marchés ou dans les restaurants, nous sommes face à plusieurs individus, qui ont un revenu à la clé… Et ils ont tous un couteau en main. Moi ? Je n’y vais pas", indique le garde forestier. "Mais si je n’y vais pas pour les cueilleurs commerciaux, comment puis-je y aller pour le cueilleur bon père de famille ? Il y a une question d’équité et d’égalité de traitement pour l’ensemble des citoyens".