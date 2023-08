Les "gap days", ces journées sabbatiques plébiscitées par les jeunes Chinois.

La précarité économique, l’envolée des emplois précaires, la flambée des prix de l’immobilier, les pressions répétées pour se marier et fonder une famille ont fait naître chez les jeunes Chinois une véritable lassitude. S’ils sont plus éduqués et plus riches que leurs aînés, ils se sentent bien moins lotis que la génération précédente, qui a pu profiter d’une croissance à deux chiffres. Ils aspirent à un mode de vie plus lent et plus détendu, loin de la culture de l’effort associée aux semaines "996" (au travail de 9h à 21h, six jours sur sept).