Les ganglions : à quoi servent-ils et quand sont-ils inquiétants ?

Kyste VS ganglion : quelle différence ?

Les kystes sont des poches en forme de boules remplies de liquide, de gaz ou de substances plus ou moins épaisses. Ils sont le plus souvent situés sous la peau, ils sont bénins dans la plupart des cas. Les ganglions, eux, sont généralement plus profondément insérés dans le derme.

Pour différencier les deux et s’assurer de la nature du kyste ou du ganglion, le médecin réalise parfois une échographie ou bien une cytologie échoguidée ; le cytologiste, guidé par l'échographie, réalise un prélèvement à l'aide d'une aiguille très fine, au niveau de l'image échographique et recueille des cellules qui seront analysées ensuite sous microscope.

Le cancer des ganglions

"Dans les cas les plus graves, on peut développer un cancer des ganglions - ou lymphome - c'est une affection qui touche 2 personnes sur 100 000. Dans la majorité, il s'agit de jeunes adultes pour le lymphome de Hodgkin et 20 sur 100 000 pour le non-hodgkinien. Ce qui doit alerte : de la fièvre, des sueurs nocturnes et un amaigrissement qui apparaissent souvent en même temps", conclut le Dr Charlotte..

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.