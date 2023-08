Les Game Awards 2023 auront lieu le 7 décembre

La 10e édition des Game Awards, les Oscar du jeu vidéo, se déroulera le 7 décembre prochain à Los Angeles, dans l’enceinte du Peacock Theater.

Comme chaque année, l’événement sera retransmis en direct sur plusieurs plateformes, dont Twitch, YouTube, Facebook, TikTok, Steam et X. La cérémonie permettra de récompenser les meilleurs jeux de l’année dans diverses catégories, et de découvrir des bandes-annonces de jeux qui sortiront en 2024.

L’édition 2022 a par ailleurs été la plus suivie depuis la création de la cérémonie, avec environ 103 millions de téléspectateurs, soit près de 20 millions de plus qu'en 2021.

"Chaque année, nous nous réjouissons d'organiser une cérémonie qui met à l'honneur les jeux les plus remarquables de l'année, tout en annonçant et en présentant en avant-première certains des jeux vidéo les plus importants et les plus attendus au monde. Avec tant de franchises de jeux vidéo bien-aimées qui explorent de nouveaux supports et de développeurs qui créent de nouvelles expériences sur toutes les plateformes, qu'il s'agisse de jeux, de télévision, de films ou autres, l'industrie continue de se développer de manière surprenante, et nous sommes impatients d'honorer les meilleurs jeux de l'année et de montrer aux téléspectateurs du monde entier ce qui les attend,” a déclaré Geoff Keighley, créateur et producteur exécutif des Game Awards.

Pour rappel, voici le palmarès 2022 :