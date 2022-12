Les Game Awards 2022 : ce que la rédac en a retenu

Souvenez-vous, il y a quelques années sortait Celeste, un platformer en pixel-art, développé par le studio canadien Extremely OK Games. Extrêmement difficile si on ne se concentre pas, Celeste avait attiré de nombreux joueurs grâce à un gameplay et un scénario aux petits oignons. Et surtout, grâce à la compositrice musicale du jeu : Lena Raine.



Extremely OK Games rempile avec Earthblade ! Toujours un platformer en pixel-art, on est très client même si aucune date n’a été annoncée.