Les Galland père et fils, le mélange de deux mondes

Un instant de partage père et fils avec comme maître mot un plaisir contagieux. Le bonheur de jouer du batteur Stéphane Galland (Aka Moon, Ibrahim Maalouf, Joe Zawinul, Michel Portal, Zap Mama, Ozark Henry, Axelle Red…) et d’Elvin Galland au clavier (Manu Katché, Alice On The Roof, Mustii, Damso, le 77, Noé Preszow) inonde leurs grooves, leurs sonorités acoustiques et électroniques, leurs rythmes épicés et leurs atmosphères cinématiques. Leur répertoire d’originaux se nourrit de ce qu’ils préfèrent : Groove, progressions tripantes, mix de sons acoustiques et électroniques, rythmes énergiques et atmosphères cinématiques.

Stéphane et Elvin Galland étaient les invités de Patrick Bivort dans son espace lounge sur Classic 21.