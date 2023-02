Les Galeries Royales Saint-Hubert nées du projet de Jean-Pierre Cluysenaar, architecte de génie

La crise économique présente dans cette jeune Belgique obligea à faire appel à des investisseurs privés et à créer ainsi la Société des Galeries. Un succès favorisé par la garantie par La Ville de Bruxelles d’un rendement de 3% pendant 30 ans aux investisseurs de la Société.

Toutefois, pour réaliser le projet, des expropriations de petits commerçants ou de personnes précarisées ont eu lieu… Non sans heurts. D’où l’origine de l’injure "Skieven achitek" qui serait, selon Paul Grosjean, à rapporter à Jean-Pierre Cluysenaar et non à Joseph Poelaert, concepteur du Palais de Justice !

Véritable prouesse technique, la construction se présente sur six niveaux grâce à la notion d’entresol, inventée par l’architecte. Un mélange de fer et de verre, annonçant l’Art nouveau. Toutefois, plusieurs grandes phases de transformations apporteront des styles architecturaux différents, comme l’explique l’auteur.

Le chantier se termine en seulement treize mois. Mais "si c’est un décor de théâtre superbe, ce n’est peut-être pas le bâtiment le plus confortable de Bruxelles", admet Paul Grosjean.

Inaugurées donc le 20 juin 1847, le public n’y accède qu’un mois plus tard… En payant ! Un comble si l’on se réfère à la devise des Galeries Saint-Hubert : "Omnibus omnia" signifiant "Tout à tout le monde". Le but était surtout d’attirer à nouveau les grands bourgeois vers le centre de la capitale. Le public répond à l’appel, attiré par la lumière et l’aspect sécuritaire. L’indemnité, elle, sera reversée à l’hospice des aveugles.