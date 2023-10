Les Gaillettes, entreprise de travail adapté s'engage pour CAP 48

L’Atelier les Gaillettes est une entreprise de travail adapté proposant des services sur mesure pour les particuliers et les professionnels dans les secteurs du bois, du métal, du conditionnement et de la mise à disposition de personnel. Son siège social est installé à Battice. Et l'Atelier Les Gaillettes s'engage pour CAP 48 avec la vente de post-it aux entrées de deux grandes surfaces de la région verviétoise et ce depuis plusieurs jours.

Niels Delbrassine, directeur opérationnel de l’entreprise de travail adapté Les Gaillettes située à Battice et Barchon était l'invité de Liège Matin ce vendredi. Il est venu nous parler de l’implication de l’ETA pour CAP48, et c’est une première pour eux.