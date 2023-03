Les GAFAM posséderont bientôt 70% des câbles sous-marins de fibre optique, avec quelles conséquences ?

Si d’une certaine manière, les utilisateurs en bénéficient, via un Internet ultrarapide, cela se fait également à leurs dépens. En effet, puisque la connexion est plus rapide, cette rapidité pousse les internautes à consommer davantage les contenus des GAFAM.

"Idéalement, il faudrait que le réseau n’avantage pas un type de contenu plutôt qu’un autre. Quand l’infrastructure est totalement ou presque contrôlée par une société privée, c’est presque impossible. On estime que les GAFAM posséderont bientôt 70% des câbles sous-marins de fibre optique", souligne Aline Delvoye.

Par ailleurs, puisque les opérateurs chinois sont exclus de nos marchés télécoms pour des raisons de sécurité, "l’immense majorité des composants de nos infrastructures de télécommunications et de gestion des données aujourd’hui sont américaines", rappelle Nicolas van Zeebroeck.

Et ce champ libre laissé "aux États-Unis, en particulier vers des infrastructures de plus en plus privées et aux mains des GAFAM" se traduit notamment par une perte de souveraineté de l’Europe.