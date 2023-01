La saison des récompenses a commencé : cinéma, séries, musique. Et bien chez les IENCLI, on fait pareil. Aurélien-Sama et Mathis de French Hardware seront vos maîtres de cérémonie pour les IENCLI AWARDS : quels seront les gadgets et le hardware les plus chers, les plus utiles, les plus nuls ?

Sortez le pop-corn et installez-vous bien, vous êtes les prestigieux invités des IENCLI AWARDS.