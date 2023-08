Les gadgets de remise en forme dont il faut se méfier et comment les remplacer

Vous êtes peut-être déjà tombé sur une publicité vantant les bienfaits d’un produit pour se remettre en forme ou soulager la douleur. Dans le 6/8, notre kinésithérapeute et coach sportive Helena Roosen nous met en garde contre deux gadgets répandus dont il faut se méfier.

Si vous voulez améliorer votre posture ou obtenir un ventre plat, personne ne peut le faire pour vous. Pourtant certains appareils censés vous permettre d’atteindre ce résultat rapidement sans effort vous jurent le contraire. Helena Roosen vous explique ce qu’on peut faire à la place et surtout ce qui fonctionne.

Le redresse-dos

A priori, l’idée de cette ceinture thoracique qui permet de se tenir droit est bonne. Le problème est que lorsqu’on porte le redresse-dos, les muscles du dos ne travaillent plus du tout et donc s’affaiblissent encore plus. Et quand on l’enlève, on a tendance à encore plus s’affaisser.

Pour améliorer sa posture, il faut renforcer les muscles du haut du dos. Ces muscles responsables de la posture ont besoin d’être endurants, et une bonne technique est de pratiquer de manière régulière l’auto-grandissement axial. Cet exercice consiste à tenir la tête haute et droite comme si un fil tirait le crâne vers le ciel, et à serrer les omoplates pour tirer les épaules en arrière et vers le bas pendant quelques secondes.

L’électrostimulation des abdominaux

On connaît tous cette fameuse machine qui nous promet des tablettes de chocolat bien visibles sans faire d’effort. Ici, c’est l’appareil qui envoie une impulsion électrique pour faire contracter le muscle.

Si la technique ne peut pas faire de mal, elle n’est absolument pas suffisante pour travailler ses abdominaux et ne permettra pas de perdre de graisse au ventre puisqu’on ne perd jamais de graisse de manière localisée.

Il n’y a pas de secret : il faut faire du sport et de bien manger pour obtenir un ventre plat et des abdominaux saillants. Faire 20 minutes d’électrostimulation assis sur son canapé en mangeant des chips n’aura aucun bénéfice sur la santé puisqu’on ne se dépense pas et on ne gagne pas en condition physique.

Il s’agit surtout d’un gadget qui donne bonne conscience mais qui ne sert pas à grand-chose. D’autant que mal utilisé, il risque de provoquer des brûlures ou irritations sur la peau.